С начала войны с Россией из Украины выехали почти 370 тысяч человек — ООН

Больше всего украинцев за три дня войны выехало в Польшу — 187 тысяч человек.

С момента начала вторжения России из Украины выехали почти 370 тысяч человек и их число продолжает расти, такую статистику в воскресенье, 27 февраля, обнародовало агентство ООН по делам беженцев (UNHCR).

Больше всего украинцев выехало в Польшу — 187 тысяч человек.

«Беженцы, спасающиеся от войны, въезжают в Польшу независимо от их национальности», — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши в Twitter.

Днем ранее, 26 февраля, ООН называла в почти три раза меньшее число беженцев из Украины — 100 тысяч.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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