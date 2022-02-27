СБУ завладели секретными документами российских военных

Служба безопасности завладела секретными документами российских оккупантов. Они принадлежали захватчикам, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем в Киевской области.

«Теперь украинская спецслужба и вооруженные силы получили поименные данные на российских захватчиков, а также секретные пароли и шифры, которые использует страна-агрессор. Это позволит понять суть перехваченных разговоров врага», — говорится в сообщении.

Среди документов также есть:

боевой расчет с позывными бойцов и командиров;

схемы действий захватчиков: путей нападения, отхода, заправок и тому подобное;

условные знаки противника, в частности дешифровка команд управления.

Отмечается, что полученные документы будут служить доказательной базой для суда над российскими оккупантами.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.