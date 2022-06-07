Шакед и Орбах выступают против наказания Сильман

Министр Айелет Шакед и депутат Кнессета Нир Орбах выступают против мер, которые будут приняты в отношении депутата Идит Сильман в свете ее голосования против назначения заместителя министра Матана Каханы министром по делам религий на пленуме Кнессета.
СМИ сообщили, что эти двое разъяснили свою позицию премьер-министру Нафтали Беннету и даже объяснили, что не считают правильным «нарушать правила» в отношении Сильман и отстранять ее от председательства в комитете по здравоохранению, а предлагают провести с ней дискуссии и попытаться убедить ее.
Заместитель министра Матан Кахана заявил на предыдущей конференции, что «Идит Сильман вчера своими действиями окончательно и абсолютно доказала, что она не является частью правой фракции. Я предполагаю, что это будет иметь последствия. Мы будем действовать по своему усмотрению».
Курсор ранее писал, что Либерман раскритиковал Ликуд за противодействие законопроекту о поселенцах. Министр финансов Авигдор Либерман осудил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу и его партию Ликуд за отказ поддержать законопроект о возобновлении применения гражданского и уголовного израильского законодательства к израильтянам, живущим в поселениях в Иудее и Самарии, который будет вынесен на голосование в Кнессете сегодня.
Также сообщалось, что Лапид призвал Саара не разрушать правительство, а дождаться еще одного голосования. Министр иностранных дел Яир Лапид призвал министра юстиции Гидеона Саара не предпринимать никаких шагов, которые могут решить будущее правительства без проведения еще одного голосования по распространению израильского законодательства на поселенцев в Иудее и Самарии.