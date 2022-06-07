Шакед и Орбах выступают против наказания Сильман

Два представителя коалиции дали понять премьер-министру, что было бы неправильно наказывать депутата Идит Сильман, которая голосовала против коалиции.

Министр Айелет Шакед и депутат Кнессета Нир Орбах выступают против мер, которые будут приняты в отношении депутата Идит Сильман в свете ее голосования против назначения заместителя министра Матана Каханы министром по делам религий на пленуме Кнессета.

СМИ сообщили, что эти двое разъяснили свою позицию премьер-министру Нафтали Беннету и даже объяснили, что не считают правильным «нарушать правила» в отношении Сильман и отстранять ее от председательства в комитете по здравоохранению, а предлагают провести с ней дискуссии и попытаться убедить ее.

Заместитель министра Матан Кахана заявил на предыдущей конференции, что «Идит Сильман вчера своими действиями окончательно и абсолютно доказала, что она не является частью правой фракции. Я предполагаю, что это будет иметь последствия. Мы будем действовать по своему усмотрению».