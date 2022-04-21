СМИ: Канцлеру Германии грозит отставка из-за отказа поставлять в Украину тяжёлое вооружение

Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка за отказ поставлять тяжелое вооружение Украине.
Об этом пишет Spiegel.
Лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планируют на следующей неделе представить проект резолюции о поставках тяжелого вооружения в Украину, если канцлер не сделает этого.
По данным издания, у резолюции есть все шансы получить большинство голосов, поскольку сама коалиция в целом выступает за поставку тяжелых вооружений Киеву.
Она отметила, что «в этом случае позиции Шольца настолько пошатнулись, что ему фактически придется просить вотум доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге».
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