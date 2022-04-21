СМИ: Канцлеру Германии грозит отставка из-за отказа поставлять в Украину тяжёлое вооружение

СМИ отмечают, что недовольство решением канцлера растет внутри коалиции, но оппозиция может начать вотум недоверия Шольцу уже на следующей неделе.

Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка за отказ поставлять тяжелое вооружение Украине.

Об этом пишет Spiegel.

Лидеры оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) планируют на следующей неделе представить проект резолюции о поставках тяжелого вооружения в Украину, если канцлер не сделает этого.

По данным издания, у резолюции есть все шансы получить большинство голосов, поскольку сама коалиция в целом выступает за поставку тяжелых вооружений Киеву.

Она отметила, что «в этом случае позиции Шольца настолько пошатнулись, что ему фактически придется просить вотум доверия, то есть обеспечить себе большинство в Бундестаге».

Ранее редакция нашего портала писала, что эксперт оценил вероятность запуска ядерных ракет россией.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский оккупант признался жене, что его сослуживцы расстреляли мирную женщину в упор.

Еще напомним, что в сети появились новые кадры из разрушенного войной украинского Мариуполя.