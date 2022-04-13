Солдат рф рассказал о потерях и массовом отказе российских военных воевать

По словам захватчика, подразделения армии россии, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять приказы.

Опубликована запись разговора одного из российских оккупантов, который жалуется на потери и на своего командира, а также рассказывает, как военные рф* массово отказываются отправляться на ротацию в Украину.

Запись обнародовала Служба безопасности Украины.

На записи захватчик рассказывает, что подразделения вооруженных сил россии, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы. По его словам, солдаты, которые возвращаются на родину, рассказывают об ужасах в Украине. На них заводят документы и увольняют, говорит солдат.

Кроме того, захватчик пожаловался, что командование не заботится о солдатах: «…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й».

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