Солдат рф рассказал о потерях и массовом отказе российских военных воевать

Опубликована запись разговора одного из российских оккупантов, который жалуется на потери и на своего командира, а также рассказывает, как военные рф* массово отказываются отправляться на ротацию в Украину.
Запись обнародовала Служба безопасности Украины.
На записи захватчик рассказывает, что подразделения вооруженных сил россии, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы. По его словам, солдаты, которые возвращаются на родину, рассказывают об ужасах в Украине. На них заводят документы и увольняют, говорит солдат.
Кроме того, захватчик пожаловался, что командование не заботится о солдатах: «…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бл*дь, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й».
Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.
Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области собака уже месяц ждет дома пропавшую без вести хозяйку.
Еще напомним, что Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!