Спикер Боснии и Герцеговины: Стена Плача является частью Израиля

Драган Чович заявил, что считает Стену Плача частью Израиль. Такое мнение он выразил во время визита к Стене. Кроме того, он поместил записку с молитвой о мире между древними камнями.

Стена Плача является частью Израиля, заявил спикер Парламентской палаты народов Боснии и Герцеговины Драган Чович после посещения Старого города Иерусалима.

Дипломат стоял перед древними камнями в среду, надев белую кипу, и поместил молитву о мире между древними камнями.

Его сопровождал чиновник из Министерства иностранных дел, что является кивком в сторону признания израильского суверенитета над важным святым местом иудаизма, уступающим только соседней Храмовой горе.

Когда Ковича спросили, считает ли он, что находится в Израиле, когда находится у Стены Плача, он подтвердил, что да.

«Сегодня я в Израиле», — сказал он о своем пребывании в Иерусалиме и Старом городе. Большая часть международного сообщества не верит, что Иерусалим, даже западная часть, является частью суверенного Израиля. Все они считают, что восточный Иерусалим, включая Старый город, где находится Стена Плача, является частью палестинских территорий, предназначенных для включения в окончательные границы палестинского государства.

Кович является частью небольшого, но растущего числа чиновников, которые расширяют границы, когда речь заходит о статусе Иерусалима.

По словам Ковича, он положил в расщелину стены записку с молитвой о мире. «Я просил мира для моего народа, мира для вашего народа, для всего мира».

Курсор ранее писал, что президент Эквадора посетил Стену Плача. Президент Эквадора Гильермо Лассо во время своего первого официального визита в Израиль посетил Стену Плача.