США и Россия поспорили об украинском кризисе в Совете Безопасности ООН

Представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон и его союзников в раздувании угрозы войны, несмотря на неоднократные опровержения Москвой.

Соединенные Штаты и Россия поспорили по поводу украинского кризиса в Совете Безопасности ООН, при этом Вашингтон предупредил об «ужасной» войне, если Москва решит вторгнуться в соседнюю страну, а российские дипломаты преуменьшают угрозу военного конфликта.

Об этом сообщает aljazeera.com

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила Совету на специальном открытом заседании в понедельник, что вторжение России в Украину будет угрожать глобальной безопасности.

Российские военные концентрируют войска у границы Украины, что спровоцировало дипломатический кризис и усилило опасения США и Европы. Россия отрицает, что планирует вторжение, но яростно выступает против усилий Украины по вступлению в НАТО.

Москва также хочет гарантий безопасности, что возглавляемый США альянс прекратит свою экспансию в бывшие советские республики, но Вашингтон и НАТО отклонили это требование как «бесполезное».

В понедельник представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Вашингтон и его союзников в раздувании угрозы войны, несмотря на неоднократные опровержения Москвой запланированного вторжения.

Ранее Курсор сообщал, что глава немецкой разведки заявил, что Россия готова напасть на Украину.

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