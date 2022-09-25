«США не смогут помешать»: Блинкен оценил вероятность удара Израиля по Ливану в случае новых атак «Хезболлы»

Соединенные Штаты не смогут помешать Израилю нанести ответный удар по Ливану, если «Хезболла» решит атаковать его из-за газового месторождения Кариш. Соответствующее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Израиль планирует начать добычу газа с месторождения Кариш в ближайшие недели на фоне растущих угроз «Хезболлы». Блинкен обсудил с премьер-министром Ливана на недавней встрече сложившуюся ситуацию.

Об этом 25 сентября сообщил Jerusalem post.

Американский представитель якобы сказал премьер-министру Наджибу Микати, что даже, если группировка продемонстрирует лишь небольшую демонстрацию силы, Вашингтон не сможет остановить Израиль. Силы безопасности страны сами будут решать относительно ответа на угрозу или уже состоявшуюся атаку.

Ранее в этом месяце ливанские СМИ заявили, что Вашингтон усилил давление на Израиль с целью заключения морского соглашения после разведданных. Эта информация якобы подтверждает то, что «Хезболла» изменила дислокацию сил и готовится к военным действиям.

Согласно официальному отчету Госдепартамента о встрече, Блинкен сказал Микати, что пришло время провести своевременные президентские выборы в Ливане и провести ключевые реформы, необходимые для осуществления значимых изменений, продвижения надлежащего управления и возрождения экономики Ливана при восстановлении доверие своего народа. Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут продолжать работать с Ливаном для мира и процветания в регионе. Он подчеркнул настоятельную необходимость и постоянную поддержку заключения морского соглашения для обеспечения стабильности и экономики Ливана.

Ранее «Курсор» сообщал, что Блинкен и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ядерную угрозу от Ирана. Они назвали поведение дестабилизирующим вызовом, брошенным ядерной программой. Это мешает возможности для расширения сотрудничества в регионе.