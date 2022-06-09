США отделят посольство в Израиле от диппредставительства для палестинцев

Администрация Джо Байдена отменила решение Трампа и решила разделить дипломатическое представительство для палестинцев от посольства в Израиле.

Администрация президента США Джо Байдена, как сообщается, отменила решение своего предшественника Дональда Трампа и отделила дипломатический отдел, занимающийся вопросами палестинцев, от посольства в Израиле.

По данным СМИ, хотя это изменение носит бюрократический характер, оно имеет символическое значение в разделении дипломатических миссий США в Израиле и Палестине. В сообщении говорится, что администрация рассматривает это как шаг к возобновлению работы консульства США в Иерусалиме, занимающегося вопросами палестинцев.

Палестинский отдел больше не будет подчиняться посольству Израиля, а будет напрямую подчиняться ближневосточному отделу Госдепартамента.

В докладе приводятся слова высокопоставленных чиновников Госдепартамента о том, что изменения были согласованы с Палестинской администрацией и с Израилем, который не возражал.