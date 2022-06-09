США отделят посольство в Израиле от диппредставительства для палестинцев

Администрация президента США Джо Байдена, как сообщается, отменила решение своего предшественника Дональда Трампа и отделила дипломатический отдел, занимающийся вопросами палестинцев, от посольства в Израиле.
По данным СМИ, хотя это изменение носит бюрократический характер, оно имеет символическое значение в разделении дипломатических миссий США в Израиле и Палестине. В сообщении говорится, что администрация рассматривает это как шаг к возобновлению работы консульства США в Иерусалиме, занимающегося вопросами палестинцев.
Палестинский отдел больше не будет подчиняться посольству Израиля, а будет напрямую подчиняться ближневосточному отделу Госдепартамента.
В докладе приводятся слова высокопоставленных чиновников Госдепартамента о том, что изменения были согласованы с Палестинской администрацией и с Израилем, который не возражал.
Курсор ранее писал, что посольство Израиля во Франции провело конференцию по сотрудничеству с африканскими странами. Событие было организовано израильским посольством во Франции и парижским офисом Американского еврейского комитета. Присутствовали французские и африканские журналисты, дипломаты, предприниматели и художники, обговорившие будущие дипломатические и бизнес связи с африканскими странами.