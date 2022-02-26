США рассматривают возможность блокировки резервов РФ на $643 млрд

Американская администрация в срочном порядке рассматривает возможность блокировки резервов Центробанка России на сумму 643 милиона долларов.
Об этом в субботу, 26 февраля, пишет Вloomberg.
По данным агентства, окончательно решение еще не принято. Но эта санкция рассматривается как одна из тех, на которые готов пойти Вашингтон, чтобы удержать российские власти и лично президента Владимира Путина от дальнейшей эскалации в Украине.
Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.
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