США рассматривают возможность блокировки резервов РФ на $643 млрд

Такая санкция изучается как одна из тех, на которые готов пойти Вашингтон, чтобы удержать российские власти от дальнейшей эскалации в Украине.

Американская администрация в срочном порядке рассматривает возможность блокировки резервов Центробанка России на сумму 643 милиона долларов.

Об этом в субботу, 26 февраля, пишет Вloomberg.

По данным агентства, окончательно решение еще не принято. Но эта санкция рассматривается как одна из тех, на которые готов пойти Вашингтон, чтобы удержать российские власти и лично президента Владимира Путина от дальнейшей эскалации в Украине.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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