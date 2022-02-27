США выделили $54 млн гуманитарной помощи Украине

Финансовые средства будут выделены для пострадавших от российского вторжения украинцев, отметил глава Госдепа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении Украине гуманитарной помощи на сумму 54 миллиона долларов.

Об этом говорится в сообщении главы Госдепа в Twitter.

«США предоставляют народу Украины дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 54 миллиона долларов.

Эта помощь позволит гуманитарным организациям поддерживать уже нуждающихся граждан Украины и тех, кто недавно пострадал от неспровоцированного и неоправданного нападения России», – написал Блинкен.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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