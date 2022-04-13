Стало известно, почему рф ввела повышенный уровень угрозы терактов на границе

В рф продолжают пугать граждан выдуманными угрозами, в том числе готовящимся нападением со стороны Украины, и всячески подогревают панические настроения.

Россия продолжает запугивать своих граждан «украинской угрозой», при этом преследуя сразу несколько целей. Первая — оправдать войну в Украине. Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины допускают, что рф* ввела в приграничных с Украиной областях повышенный уровень террористической угрозы для беспрепятственной переброски своих войск.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба.

В ВСУ отметили, что россия ввела в приграничных с украиной районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый «желтый уровень террористической угрозы». Указанные мероприятия проводятся, вероятно, с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины, считают военные.

В то же время оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых «добровольцев». Так, по имеющейся информации, в ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

Российские войска пытаются активничать и на других направлениях, однако все их манипуляции и попытки наступления не имеют успеха.

Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.

Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области собака уже месяц ждет дома пропавшую без вести хозяйку.

Еще напомним, что Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине.