Стало известно, почему рф ввела повышенный уровень угрозы терактов на границе

Россия продолжает запугивать своих граждан «украинской угрозой», при этом преследуя сразу несколько целей. Первая — оправдать войну в Украине. Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины допускают, что рф* ввела в приграничных с Украиной областях повышенный уровень террористической угрозы для беспрепятственной переброски своих войск.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба.
В то же время оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых «добровольцев». Так, по имеющейся информации, в ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.
Российские войска пытаются активничать и на других направлениях, однако все их манипуляции и попытки наступления не имеют успеха.
Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.
Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области собака уже месяц ждет дома пропавшую без вести хозяйку.
Еще напомним, что Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!