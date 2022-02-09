Суд отклонил ходатайство Ольмерта о психиатрической экспертизе Нетаниягу

Бывший премьер-министр запросил доступ к семейным медицинским записям преемника, чтобы подтвердить свое заявление о том, что Нетаниягу «психически болен».

Просьба бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта к лидеру оппозиции Биньямину Нетаниягу, его жене Саре и старшему сыну Яиру пройти психиатрическую экспертизу была отклонена в среду мировым судом Тель-Авива.

Об этом пишет Times of Israel.

Запрос поступил в связи с иском о клевете, поданным Нетаниягу против Ольмерта за то, что он назвал их «психически больными» в интервью. В иске содержится требование возместить ущерб в размере 837 тысяч шекелей за «навязчивые попытки Ольмерта нанести ущерб их доброму имени в публичном пространстве, вызванные ревностью и глубоким разочарованием».

В запросе Ольмерта также содержалась просьба предоставить доступ к «любым соответствующим документам» о психическом здоровье Нетаниягу. Адвокаты Ольмерта считали, что этот запрос вряд ли будет удовлетворен.

Суд сказал, что запрос может быть попыткой поиска доказательств, которые задним числом подтвердят утверждение Ольмерта, а также может послужить смущению истцов в попытке удержать их от подачи иска.

Суд обязал Нетаниягу ответить на некоторые вопросы анкеты, присланной Ольмертом, но не на вопросы, касающиеся их психического здоровья, согласившись с тем, что такие вопросы неуместны.

Курсор ранее писал, что Ольмерт попросил суд назначить психиатрическую экспертизу для Нетаниягу. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт подал в магистратский суд Тель-Авива запрос на проведение психиатрической экспертизы лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, его жены Сары и старшего сына Яира.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.