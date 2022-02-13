Центробанк Афганистана назвал план США по возврату замороженных средств «несправедливостью»

Заморозка финансирования в сочетании с санкциями привели экономику страны в состояние свободного падения. Средства центрального банка были заморожены с тех пор, как талибы захватили страну после вывода иностранных войск в августе.

Центральный банк Афганистана в субботу подверг критике план Вашингтона использовать половину замороженных активов банка в размере $7 млрд. на территории США для оказания гуманитарной помощи, а остальную часть отложить для возможного удовлетворения судебных исков в связи с терактами 11 сентября 2001 года.

Представители администрации США заявили в пятницу, что они будут работать над тем, чтобы доступ к 3,5 млрд. долларов из этих активов пошел на пользу афганскому народу, на фоне призывов использовать эти деньги для решения углубляющегося экономического кризиса после захвата власти талибами в прошлом году.

Другая половина средств останется в Соединенных Штатах, в связи с продолжающимися судебными процессами против Талибана, в том числе родственниками погибших во время терактов 11 сентября, сказали чиновники.

Da Afghanistan Bank (DAB) раскритиковал это решение, заявив, что его активы были инвестированы в США в соответствии с международной практикой и принадлежат народу Афганистана.

Курсор также писал, что Израиль пожертвует полмиллиона долларов афганским беженцам. Министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник утвердил пожертвование в размере 500 тысяч долларов для помощи афганским беженцам, которые бежали в соседний Таджикистан после ухода Соединенных Штатов из Афганистана и прихода к власти талибов.

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