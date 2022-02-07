Тунисский лидер хочет распустить высшую судебную власть страны

Президент Туниса объявил о плане роспуска национального судебного органа по подозрению в коррупции и неправильном рассмотрении деликатных политических дел, сообщают местные СМИ в воскресенье.
Об этом пишет Times Of Israel.
Решение президента Каиса Саида распустить Высший совет судебной власти принято в тот момент, когда тунисцы отмечают девятую годовщину убийства лидера левых сил и открытого критика исламистского движения.
Во время неожиданного визита в Министерство внутренних дел Туниса в субботу вечером Саид обрушился с критикой на представителей судебной системы, обвинив некоторых судей и магистратов в «коррупции… кумовстве… и затягивании разбирательств по нескольким делам, в том числе по делам о политических убийствах».
«Высший совет судебной власти отныне может считать себя ушедшим в прошлое», — сказал президент, добавив, что вскоре будет издан указ о создании временного совета.
Курсор ранее писал, что ОАЭ запретят невакцинированным гражданам выезжать за границу. Невакцинированным гражданам ОАЭ будет запрещено покидать страну с 10 января, объявило министерство иностранных дел страны и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
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