Тунисский лидер хочет распустить высшую судебную власть страны

В субботу президент Туниса совершил неожиданный визит в Министерство внутренних дел и обрушился с критикой на представителей судебной системы, обвинив некоторых судей и магистратов в коррупции и кумовстве.

Президент Туниса объявил о плане роспуска национального судебного органа по подозрению в коррупции и неправильном рассмотрении деликатных политических дел, сообщают местные СМИ в воскресенье.

Об этом пишет Times Of Israel.

Решение президента Каиса Саида распустить Высший совет судебной власти принято в тот момент, когда тунисцы отмечают девятую годовщину убийства лидера левых сил и открытого критика исламистского движения.

Во время неожиданного визита в Министерство внутренних дел Туниса в субботу вечером Саид обрушился с критикой на представителей судебной системы, обвинив некоторых судей и магистратов в «коррупции… кумовстве… и затягивании разбирательств по нескольким делам, в том числе по делам о политических убийствах».

«Высший совет судебной власти отныне может считать себя ушедшим в прошлое», — сказал президент, добавив, что вскоре будет издан указ о создании временного совета.

Курсор ранее писал, что ОАЭ запретят невакцинированным гражданам выезжать за границу. Невакцинированным гражданам ОАЭ будет запрещено покидать страну с 10 января, объявило министерство иностранных дел страны и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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