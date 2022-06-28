Пресс-секретарь главы рф * дмитрий песков заявил, что украинская сторона может прекратить войну до конца этих суток. Для этого украинским властям надо отдать приказ сложить оружие и выполнить условия, выдвинутые россией.

По его словам, от мира украинцев отделяет только приказ националистическим подразделениям сложить оружие. Он добавил, что в кремле не устанавливают сроков так называемой «спецоперации» в Украине и готовы вести ее сколько понадобиться.

Отметим, песков таким образом прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который лидерам «Большой семерки» сообщил, что хочет завершения полномасштабной войны рф против Украины до наступления зимы.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!