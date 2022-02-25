У Путина назвали условие для проведения переговоров с Украиной

Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие, заявил Лавров.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива».

Однако спикер Путина не уточнил подробности возможных переговоров между странами.

«В Кремле обратили внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой, его предстоит проанализировать», — добавил Песков.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.