У Путина назвали условие для проведения переговоров с Украиной

13:19, Вчера
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Кремль готов к переговорам с Киевом. Однако он считает, что диалог между странами возможен только если Украина сложит оружие.

Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложит оружие, заявил Лавров.

Его слова цитируют росСМИ.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что «готовность Киева к переговорам с Москвой движением в сторону позитива».

Однако спикер Путина не уточнил подробности возможных переговоров между странами.

«В Кремле обратили внимание на заявление Киева о готовности переговоров с Москвой, его предстоит проанализировать», — добавил Песков.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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Автор материала:
Тали Малкина
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