У Зеленского назвали реальные цели рф в Украине

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заверил, что реальными целыми россии* в войне против Украины являются захват территорий, массовые убийства, миграционный кризис. Кроме того, войска рф нацелены на воровство украинского продовольствия и металла.
Об этом он написал в Твиттере.
Он отметил, что все вышеперечисленное исключает возможность договорится с рф и ее правителями: «Так о чем договариваться с тем, кто пришел убить тебя?».
Подоляк также опубликовал фото одного из массовых захоронений украинцев вблизи Мариуполя. Это фото иллюстрирует реальные цели россии — именно так они собрались «освобождать» Украину.
Забудьте про «денацифікацію». Реальні цілі
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Автор материала:
Тали Малкина