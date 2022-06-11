У Зеленского назвали реальные цели рф в Украине

Никакая «денацификация» никогда не интересовала кремль. Рф хочет уничтожить Украину как государство и украинцев, как нацию. А еще — обрести контроль над другими странами.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заверил, что реальными целыми россии* в войне против Украины являются захват территорий, массовые убийства, миграционный кризис. Кроме того, войска рф нацелены на воровство украинского продовольствия и металла.

Об этом он написал в Твиттере. Он отметил, что все вышеперечисленное исключает возможность договорится с рф и ее правителями: «Так о чем договариваться с тем, кто пришел убить тебя?». Подоляк также опубликовал фото одного из массовых захоронений украинцев вблизи Мариуполя. Это фото иллюстрирует реальные цели россии — именно так они собрались «освобождать» Украину. Забудьте про «денацифікацію». Реальні цілі

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Автор материала: Тали Малкина