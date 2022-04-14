У Зеленского пригрозили путину авиаударами по россии

Киев отреагировал на угрозы рф * бомбить города, заверив, что в таком случае может и ответить. Так, в случае новых российских ракетных ударов по Киеву украинская сторона может преподнести неприятный сюрприз и кремлю. В Офисе президента заверяют, что есть «прекрасные возможности по россии».

По его словам, он не сомневается в том, что россия может нанести ракетный удар по Киеву, в частности опасности могут подвергнуться органы военного управления, центральные аппараты силовых структур Украины, возможно, Верховная рада, Кабмин и Офис президента.

Он отметил, что и власти, и военные к этому готовы: «пусть летит, посмотрим». Но при этом он призвал помнить, что на любой выстрел может последовать ответ. «Возможности по России, сразу хочу сказать, у нас прекрасные. И то, что мы их пока не хотим использовать, так любая война имеет степени эскалации», — отметил Арестович.

Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.

Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области собака уже месяц ждет дома пропавшую без вести хозяйку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!