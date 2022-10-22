У Зеленского рассказали, как россия пытается спровоцировать новые волны беженцев в Европу

Руководство россии* ударами по критической инфраструктуре Украины намерена спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Об этом советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил в Твиттере.

При этом он подчеркнул, что удастся ли путину реализовать свой план, зависит только от лидеров в европейских столицах. Как подчеркнул Подоляк, единственный способ остановить гуманитарную катастрофу – скорая передача Украине ПВО и ракет к ней.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что российские захватчики за первую половину суток 22 октября выпустили по Украине 36 ракет, большинство из них сбили силы противовоздушной обороны.

Как сообщал «Курсор», сегодня утром, 22 октября, российская федерация* снова нанесла массированный ракетный удар по городам Украины. «Прилеты» зафиксированы в Луцке, Ровном, Хмельницком и Одесской области. Жители некоторых регионов остались без света и водоснабжения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!