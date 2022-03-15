Украина может отменить безвиз для Израиля — СМИ

Украинские власти задумались над отменой безвизового режима для граждан Израиля, сообщили сегодня ряд СМИ. При этом официальных заявлений на этот счет пока не последовало.
О возможности введения безвиза 15 марта написало агентство Интерфакс-Украина.
Издание уверяет, что на такой шаг официальный Киев может пойти после фактической отмены такого режима со стороны Израиля в отношении украинских беженцев.
Имеется ввиду, прежде всего, тот факт, что ранее Израиль на фоне войны в Украине ввел новые правила въезда для граждан этой страны. Это альтернативный порядок авторизации поездки с разрешениями на нее МВД. Новые правила предусматривают, что прибытие в Израиль и посадка на рейс для украинцев возможны только после предварительного разрешения МВД Израиля.
Ранее сайт Посольства Украины в Израиле заявил, что Израиль установил квоту – 5 тысяч граждан Украины, которые смогут въехать в страну. При этом часть из них Израиль уже принял. Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте Министерства иностранных дел Израиля.
Как известно, президент россии* владимир путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь хочет демилитаризировать ее.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!