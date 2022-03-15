Украина может отменить безвиз для Израиля — СМИ

После того, как Израиль усложнил въезд в страну для украинских беженцев, власти Украины рассматривают возможность отменить безвизовый режим. Однако пока эта информация официально не подтвердилась.

Украинские власти задумались над отменой безвизового режима для граждан Израиля, сообщили сегодня ряд СМИ. При этом официальных заявлений на этот счет пока не последовало.

О возможности введения безвиза 15 марта написало агентство Интерфакс-Украина.

Издание уверяет, что на такой шаг официальный Киев может пойти после фактической отмены такого режима со стороны Израиля в отношении украинских беженцев.

Имеется ввиду, прежде всего, тот факт, что ранее Израиль на фоне войны в Украине ввел новые правила въезда для граждан этой страны. Это альтернативный порядок авторизации поездки с разрешениями на нее МВД. Новые правила предусматривают, что прибытие в Израиль и посадка на рейс для украинцев возможны только после предварительного разрешения МВД Израиля.

Ранее сайт Посольства Украины в Израиле заявил, что Израиль установил квоту – 5 тысяч граждан Украины, которые смогут въехать в страну. При этом часть из них Израиль уже принял. Граждане Украины, подающие заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте Министерства иностранных дел Израиля.

Как известно, президент россии* владимир путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь хочет демилитаризировать ее.

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