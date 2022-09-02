Украина призывает Европу не давать визы россиянам: Им нужен холодный душ

В Украине ожидают, что все партнеры согласятся с оценкой действий россии* против украинцев как геноцида.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкому Deutsche Presse-Agentur.

По его словам российская политика – убивать мирных жителей Украины просто потому, что они украинцы. Это называется геноцидом. Если посмотреть на все факты, то все признаки геноцида присутствуют, сказал Шмыгаль. Ведь россияне убили в Украине в разы больше мирных людей, чем военных.

Говоря об инициативе по ограничению на въезд в ЕС для граждан россии, он отметил, что согласно данным опросов, около 80 процентов людей в россии поддерживают войну против Украины. Сейчас 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Даже их семьи ничего не говорят против, население в целом поддерживает эту войну. Нельзя делить россиян на хороших и плохих, считает он. «Для нас невыносимо, что часть россиян убивает и насилует людей в нашей стране, а другая часть хорошо живет на Западе, едет в отпуск, наслаждается dolce vita. Российскому обществу нужен холодный душ в виде визового запрета для туристов и студентов», — убежден Шмыгаль.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!