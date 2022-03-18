Украинские военные подтвердили, что рф набрала тысячу сирийских наемников

Российские власти пытаются наскрести новые силы для наступления на Украину. Но большинство боевиков планируют не воевать в Украине, а через нее попасть в страны Европы.

Украинские военные получили информацию, что воевать в Украине на стороне россии* вызвались около тысячи сирийских наемников. От них требуется умение сражаться в городских условиях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Как указано, российская армия продолжает терпеть поражения на всех направлениях и нести крупные потери в живой силе. В связи с этим захватчики взялись восполнять потери личного состава за счет иностранцев.

Известно, что российскими оккупантами уже подобрано порядка 1000 добровольцев из представителей так называемой армии Башара Асада и Хезболлы. Главным требованием к иностранным боевикам является опыт ведения боевых действий в городе.

При этом в Генштабе со ссылкой на новые данные отметили, что реальной целью сирийских боевиков является не участие в боевых действиях на территории Украины, а использование командировки как возможности попасть в страны Европы.

Что касается наступательных действий врага, то в ВСУ сообщили, что в четверг армия рф не продвинулась ни на одном направлении, пытаясь удержать захваченные рубежи.

Ранее Курсор сообщал, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов.

Еще напомним, что ООН сообщила, что проводит переговоры о гуманитарных коридорах в Украине.

В Украине рассказали, когда россия потеряет способность наступать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!