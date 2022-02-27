Уже 16 детей погибли после вторжения РФ в Украину

В Украине за четыре дня агрессии погибло шестнадцать детей. Медики боролись за их жизнь, однако спасти их не удалось.

«Четвертые сутки большинство людей не выходит из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось», — рассказал глава Минздрава.

Ляшко название российскую армию террористами.

«Это результаты того, что делала российская армия, которую нельзя назвать армией. Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садикам стреляет не армия, а террористы. Я в очередной раз заявляю — это не армия, это террористы», — заявил Виктор Ляшко.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.