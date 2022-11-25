В Евросоюзе договорились убрать российский газ из соглашений о совместной закупке

Министры энергетики стран-членов Евросоюза на встрече договорились, что из контрактов на совместную закупку будет исключен газ из рф*.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном Советом ЕС.

Европейские министры энергетики достигли политической договоренности о начале совместных закупок природного газа, а также о более срочных мерах для преодоления ценового кризиса на газовых рынках.

Согласованные правила позволят государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках. Ожидается, что объединение спроса на уровне ЕС обеспечит лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках

ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки на эту зиму, сказал Йозеф Сикела, министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Теперь сделан важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму.

Новые правила должны создать возможности для стран-членов ЕС и их энергетических компаний совместно покупать газ на мировых рынках. Государства должны получить через этот механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения своих газохранилищ в 2023 году — около 13,5 млрд кубометров.

В то же время, министры не смогли договориться по предложению Еврокомиссии о механизме ограничения цены на газ и отложили официальное принятие решения по этому поводу до середины декабря.

«Курсор» писал ранее, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал быть готовым к применению химического оружия россией. Он заявил, что правительство имеет полное осознание того, что они могут совершить это на территории Украины.