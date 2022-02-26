В Киеве в результате обстрелов погибли 20 человек

Российские войска обстреливают жилые кварталы в столице Украины. Ситуация в городе сложная и напряженная.

В столице Украины с начала наступления российских войск погибли 20 человек, среди них шесть мирных жителей, в том числе, один ребенок, 14 военных и бойцов теробоны. Ранения получил 71 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди раненых 25 гражданских, включая трех детей.

Кличко напомнил, что утром в жилой дом по улице Лобановского попала ракета. Были разрушены этажи с 17-го по 21-й.

«Ситуация в столице – сложная и напряженная. Враг в город не прорвался, но в Киеве орудуют диверсионные группы. Военные, правоохранители и терборона обнаруживают и обезвреживают диверсантов. Сегодня были столкновения и перестрелки. Продолжаются в отдельных районах и сейчас», — сообщил столичный градоначальник.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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