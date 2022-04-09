В Пентагоне рассказали, как рф пытается затянуть войну в Украине

При этом в Штатах предупредили, что рф, несмотря на огромные потери в войне, до сих пор имеет много боевой силы, которая теперь будет направлена к меньшему участку Украины.

Армия рф больше не настроена на быструю победу в войне. Более того, рф* меняет тактику так как очевидно, что добиться захвата большой территории они не способны, по крайней мере пока. Смещение внимания россии на Донбасс может означать усиление интенсивности конфликта и его затягивание.

Об этом заявил представитель Минобороны США Джон Кирби, сообщает «Голос Америки«.

Кирби заявил, что рф до сих пор имеет много боевой силы, которая теперь будет приложена к меньшему участку Украины по сравнению с ситуацией в начале войны.

Очевидно, что количество — это единственное, в чем армия рф превосходит украинцев.

При этом Кирби говорит, что США хотят, чтобы россия проиграла войну на территории Украины, а Украина — «восстановила целостность». Кирби также отметил, что главной потребностью войск Украины сегодня остается оружие.

«Курсор» писал ранее, что в сети показали жуткие фото освобожденных пригородов Киева. Российских военных удалось выбить из многих населенных пунктов Киевской области. И вот в сети показали кадры террора, который устроили путинские войска на территории Украины.