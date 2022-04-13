В рф угрожают украинским властям из-за задержания Медведчука: «пусть оглядываются и крепко запирают двери»

В посте в телеграм он оскорбил представителей властей Украины и пригрозил им, передают росСМИ.

По словам медведева, из Медведчука хотят выбить показания, а потом осудить его, после чего обменять на пленных граждан Украины.

«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал медведев.

Отреагировали на задержание и в кремле. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с россией. При этом песков добавил, что процесс, который в отношении проводился в Украине, по его мнению, был надуманным и несправедливым.

Ранее Зеленский сообщил о задержании Медведчука, который, к слову является кумом пуина. Беглый нардеп 48 дней скрывался в Украине и был пойман, когда попытался выехать за границу. Зеленский подчеркнул особый цинизм использования нардепом украинской военной формы для побега и предложил обменять предателя на украинских пленных.

Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.

Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области собака уже месяц ждет дома пропавшую без вести хозяйку.

Еще напомним, что Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине.