Зампред российского совбеза дмитрий медведев* прокомментировал задержание народного депутата Украины, кума владимира путина и пропагандиста «русского мира» Виктора Медведчука.
В посте в телеграм он оскорбил представителей властей Украины и пригрозил им, передают росСМИ.
По словам медведева, из Медведчука хотят выбить показания, а потом осудить его, после чего обменять на пленных граждан Украины.
«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал медведев.
Отреагировали на задержание и в кремле. Пресс-секретарь президента рф дмитрий песков заявил, что Медведчук никогда не имел закулисных отношений с россией. При этом песков добавил, что процесс, который в отношении проводился в Украине, по его мнению, был надуманным и несправедливым.
Ранее Зеленский сообщил о задержании Медведчука, который, к слову является кумом пуина. Беглый нардеп 48 дней скрывался в Украине и был пойман, когда попытался выехать за границу. Зеленский подчеркнул особый цинизм использования нардепом украинской военной формы для побега и предложил обменять предателя на украинских пленных.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!