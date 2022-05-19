В рф заявили, что им «все равно, сколько стран уничтожать» в ядерной войне

Российский депутат от имени своей страны угрожает всему миру и странам-соседям в частности. Он также заверил, что у финнов нет никаких шансов в случае войны.

Депутат госдумы рф* и ярый пропагандист Алексей Журавлев продолжает рассказывать о силе и величие россии, пытаясь убедить, что весь мир должен их боятся. Он, в частности, открыто сказал, что рф неважно, сколько стран уничтожать в случае ядерной войны с НАТО.

Об этом он сказал, комментируя вступление Швеции и Финляндии в Альянс.

Журавлев в эфире телеканала попытался убедить, что россии нет дела до этих стран и прямое столкновение с ними возможно только, если у рф будет война с НАТО. При этом, отметил он, такая война сразу будет ядерной.

«И нам все равно, сколько стран уничтожать — 28 или 32», — заявил он.

Удивительно кстати то, что коллеги Журавлева с росТВ давно говорят, что их страна воюет с НАТО. Так они пытаются оправдать тот факт, что «вторая армия мира» ни на что не способна и несет огромные потери в Украине.

Журавлев также заявил, что Швеция и Финляндия должны понимать, что у рф хватит оружия на всех. И если в Штатах, где 300 миллионов людей, еще кто-то может выжить, то у 5 миллионов финнов нет ни единого шанса.

Ранее редакция Курсора писала, что в сети появились фото, на которых видно, как война изменила Украину. Украинские войска продолжают защищать свою землю от российских захватчиков. Армия рф обстреливает не только военную, но и гражданскую инфраструктуру ракетами. Некоторые города буквально сносят с лица Земли.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!