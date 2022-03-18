Жители россии в панике и с драками скупают сахар, гречку и презервативы

Россияне изо дня в день стают все беднее, а продуктов в их магазинах все меньше и меньше. Даже власти рф* больше не могут этого отрицать. После начала якобы «спецоперации» в Украине и введенных западными странами санкциях жители рф массово ринулись в магазины скупать сахар, гречку и презервативы.
Кадры драк и ссор в магазинах ежедневно публикуют СМИ и соцсети.
Спрос на сахар и гречку резко повысился в марте. Граждане начали массово делать запасы и из-за этого супермаркеты стали ограничивать продажу товара в одни руки. В соцсетях пользователи делятся видео, на которых люди буквально дерутся за сахар.
При этом в минпромторге россии граждан заверяют, что дефицита нет. А председатель совета федерации валентина матвиенко призвала граждан не поддаваться панике и не скупать гречку и сахар, отметив, что в стране есть достаточные запасы и того, и другого.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!