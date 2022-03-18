Жители россии в панике и с драками скупают сахар, гречку и презервативы

Бои за сахар и гречку в российских магазинах становятся привычным явлением. При этом граждане почему-то продолжают поддерживать абсурдную политику президента путина.

Россияне изо дня в день стают все беднее, а продуктов в их магазинах все меньше и меньше. Даже власти рф* больше не могут этого отрицать. После начала якобы «спецоперации» в Украине и введенных западными странами санкциях жители рф массово ринулись в магазины скупать сахар, гречку и презервативы.

Кадры драк и ссор в магазинах ежедневно публикуют СМИ и соцсети.