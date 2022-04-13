В российских городах и в Крыму готовится серия терактов

Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

Российские власти, которые уже проигрывают войну в Украине, могут попытаться еще сильнее очернить образ украинских военных и организовать несколько терактов в своих городах. Вскоре поклонники владимира путина* и его политики могут стать жертвами терактов, организованных по его указанию.

О такой опасности предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По данным украинских служб, российские силовики готовят теракты, чтобы оправдать проведение мобилизации в своих вооруженных силах и для нагнетания антиукраинской истерии в рф и оккупированном Крыму.

По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах рф. Также возможны ракетно-бомбовые удары.

Подтверждением этому — введение «желтого» уровня террористической угрозы на приграничных территориях России и в оккупированном Крыму, говорят украинские военные.

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