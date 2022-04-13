В российских городах и в Крыму готовится серия терактов

Российские власти, которые уже проигрывают войну в Украине, могут попытаться еще сильнее очернить образ украинских военных и организовать несколько терактов в своих городах. Вскоре поклонники владимира путина* и его политики могут стать жертвами терактов, организованных по его указанию.
О такой опасности предупреждает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.
По данным украинских служб, российские силовики готовят теракты, чтобы оправдать проведение мобилизации в своих вооруженных силах и для нагнетания антиукраинской истерии в рф и оккупированном Крыму.
По данным руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывом жилых домов, больниц и школ в населенных пунктах рф. Также возможны ракетно-бомбовые удары.
Подтверждением этому — введение «желтого» уровня террористической угрозы на приграничных территориях России и в оккупированном Крыму, говорят украинские военные.
Ранее редакция Курсора сообщала, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом.
Кроме того, наш сайт писал, что в Киевской области собака уже месяц ждет дома пропавшую без вести хозяйку.
Еще напомним, что Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!