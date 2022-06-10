В США жестко отреагировали на смертный «приговор» в отношении иностранцев, воевавших за Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен осудил решение фиктивного суда так называемой «днр» о казни трех иностранцев, воевавших на стороне ВСУ.

Об этом говорится на его официальной Твиттер-странице.

Он отметил, что Штаты обеспокоены сообщениями о фиктивном суде и приговорах иностранным военным, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Он призвал рф уважать международное право и прекратить бесчинства.

Как известно, оккупанты обвинили в «наемничестве и действиях, направленных на захват власти», подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна. После чего фейковый суд приговорил их к смерти. На это отреагировали представители многих стран. В частности, МИД Украины назвало никчемным «судебный процесс» над иностранцами.

В свою очередь, генеральный секретарь Совета Европы решительно осудил это решение марионеточной власти. Министр иностранных дел Великобритании также выступила с категорическим осуждением действий российских ставленников на оккупированных территориях.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.