В украинской разведке озвучили топ-цели россии в войне

Цели рф и лично путина в войне против Украины не поменялись — они хотят уничтожить Украину, как самостоятельную страну. Сейчас власти рф решают, что делать с оккупированной Херсонской областью и планируют осенью там провести референдум.

Об этом в эфире телевизионного марафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Сейчас войска рф пытаются добиться выхода на административные границы Луганской и Донецкой областей. Они уверены в том, что добьются этого успеха, потому что уже началась подготовка к проведению различных референдумов.

Скибицкий отметил, что россияне говорят для Херсонской области два варианта — объявление еще одной псевдореспублики, либо же — ее объединение с Крымом.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!