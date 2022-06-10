В украинском Минобороны рассказали об опасности повторного наступления на Киев

Вооруженные силы Украины выиграли битву за Киев. Уровень защиты украинской столицы не снижается. При этом россия * не отказалась от стратегического плана уничтожить государственность Украины, поэтому повторную попытку наступления на Киев отвергать нельзя.

Он заверил, что столица и подступы к ней хорошо укрепляются, есть несколько линий обороны.

Отвечая на вопрос о возможном сухопутном наступлении на Киев, Мотузянык отметил, что в настоящее время не наблюдается формирование ударных групп врага для такого наступления. Но всё равно рано или поздно российская федерация может повторить подобные наступательные действия. Конечно, для этого нужно провести мощный подготовительный этап, нужно создать наступательные группировки. По его словам, надо понимать, что восток Украины, юг Украины – это только тактические кратковременные планы рф. Стратегическая цель россии – это полное уничтожение Украины.

Он добавил, что россия хочет уничтожить государственность Украины и установить подконтрольное россии правительство, и от этих стратегических планов, по данным разведки, россия до сих пор не отказалась.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

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