В Венгрии впервые намекнули на возможность выхода страны из ЕС

Премьер-министр страны выступил за несколько дней до того, как Суд ЕС должен принять решение о новом механизме верховенства права. Около 80% жителей Венгрии поддерживают членство в ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые намекнул, что его страна может выйти из ЕС.

Европейский союз ведет «священную войну, джихад» под знаменем верховенства закона, сказал он своим сторонникам во время выступления в Будапеште.

В то же время, он требовал от ЕС «толерантности» в отношении Венгрии. В противном случае невозможно будет следовать общим путем, сказал он.

«Для них верховенство закона — это инструмент, который они используют, чтобы сделать нас такими же, как они», — сказал Орбан.

Но Венгрия не хочет быть похожей на Западную Европу, так же как она не ожидает, что Запад примет венгерскую политику в отношении беженцев или семей.

Орбан сказал, что Венгрия хочет сохранить ЕС вместе, «несмотря на растущее культурное отчуждение». Именно поэтому Будапешт неоднократно делал «предложение толерантности» как Брюсселю, так и Берлину.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Мексике 53 мигранта погибли при перевороте грузовика. По меньшей мере 53 человека из Центральной Америки погибли в Мексике, когда грузовик, в котором они находились, перевернулся.

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