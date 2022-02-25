В зоне ЧАЭС повышен уровень радиационного излучения

Сейчас невозможно установить причины изменения радиационного фона в зоне отчуждения из-за оккупации.

В зоне ЧАЭС, которая перешла под контроль российских войск, повысился уровень радиационного излучения.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

«Данные автоматизированной системы радиационного мониторинга зоны отчуждения, которые доступны в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней дозы гамма-излучения (красных точек) на значительном количестве пунктов наблюдения. Но сейчас невозможно установить причины изменения радиационного фона в зоне отчуждения из-за оккупации и военной борьбы на этой территории», — говорится в сообщении.

24 февраля, российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Украинские военные оказывали мощное сопротивление, но в итоге россияне «задавили» их количеством.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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