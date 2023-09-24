"Вагнеровцы" вернутся на фронт - американские эксперты предупредили о последствиях

Власти рф могут использовать наемников в боях на южном фланге Бахмута.

Часть наемников ЧВК "Вагнера" в ближайшее время может вернуться на фронт, чтобы воевать против Украины. При этом это будет разразненный контингент, который, вероятно, будет сложно поддаваться влиянию.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

Эксперты считают, что боевики не смогут помочь захватчикам ощутимо переломить ситуацию в их пользу на поле боя. Они не смогут быть столь же эффективными, как под руководством евгения пригожина*. К тому же, в их рядах уже возникают конфликты, особенно они ощутимы между группировками, воевавшими в Украине и Сирии.

В ISW также приводят слова экс-главы украинской Луганщины Сергея Гайдая, что в этой области и на разных участках линии фронта уже действуют отряды "вагнеровцев". Однако ему не известна численность боевиков, впрочем, как и задачи, которые они там выполняют.

Источник, связанный с ЧВК, также сообщил, что около 500 наемников, включая тех, кто отказался участвовать в восстании 24 июня в россии, присоединились к новой неустановленной организации. Ее сформировал бывший начальник отдела кадров "вагнеровцев".

По мнению экспертов, власти рф отправят наемников в бои на южном фланге Бахмута.

Ранее "Курсор" писал о том, что в Херсонскую область Украины прибыли штурмовые группы "вагнеровцев". После гибели евгения пригожина боевикам "вагнера"* было предложено заключить контракт с министерством обороны россии, чтобы продолжить воевать против украинцев. Также им предоставили возможность уехать в Беларусь или вернуться к своим семьям.

Также мы сообщали, что российскую армию ждет серьезная проблема после гибели пригожина. Так, солдаты рф, которые находятся в Украине, после смерти евгения пригожина могут столкнуться с нехваткой продовольствия. Это обусловлено связанными с недавно погибшим руководителем "поваром путина" компаниями, которые обладают значительным контролем над производством пайков и другого продовольствия для армии рф.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!