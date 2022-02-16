Великобритания проведет саммит по оказанию помощи Афганистану

Во вторник Великобритания заявила, что в следующем месяце совместно с Организацией Объединенных Наций проведет международную конференцию по оказанию помощи, чтобы помочь собрать средства для Афганистана, где бедность и голод приобрели угрожающие масштабы после прихода к власти талибов в прошлом году.
«Масштабы потребностей беспрецедентны, и последствия бездействия будут разрушительными», — сказала в своем заявлении министр иностранных дел Великобритании Лиз Трусс.
«Великобритания полна решимости возглавить глобальные усилия. Мы объединим международных союзников, чтобы собрать жизненно важную помощь для обеспечения продовольствием, жильем и медицинскими услугами, защиты женщин и девочек и поддержки стабильности в регионе».
Курсор также писал, что Израиль пожертвует полмиллиона долларов афганским беженцам. Министр иностранных дел Яир Лапид в понедельник утвердил пожертвование в размере 500 тысяч долларов для помощи афганским беженцам, которые бежали в соседний Таджикистан после ухода Соединенных Штатов из Афганистана и прихода к власти талибов.
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