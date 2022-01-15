Великобритания: Россия пытается оправдать вторжение в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в субботу, что Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы дестабилизировать ситуацию и оправдать вторжение в Украину.

Об этом пишет JPost.

«Россия должна остановить свою агрессию и начать переговоры», — заявила Трусс в Твиттере.

Курсор ранее сообщал, что ООН предупредил Россию о масштабных последствиях в случае вторжения в Украину. Ряд стран-членов ООН, включая США, Британию, Германию, Францию, Канаду, Чехию, Эстонию и Украину, выпустили совместное заявление, в котором предупредили Россию о «масштабных последствиях» в случае «дальнейшей военной агрессии против Украины».

Россия требует от США и НАТО прекратить активность в Восточной Европе. Россия заявила, что ей нужна юридически обязывающая гарантия того, что НАТО откажется от любой военной деятельности в Восточной Европе и Украине, что является частью списка желаемых гарантий безопасности, которые она хочет согласовать с Западом.

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