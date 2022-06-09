Войска рф хотят «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля

16:00, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
Мариуполь на карте
Фото: depositphotos.com

Россияне называют бесчеловечные планы и потенциальные смерти пленных мирных людей «разминированием естественным методом».

Украинские силовики очередной перехваченный разговор солдат рф*, который вскоре может стать доказательством их многочисленных преступлений на украинских территориях. В разговоре оккупанты обсуждают варианты разминирования Мариуполя. В частности, они собираются пойти на бесчеловечный поступок-  выпустить пленных мирных граждан на минные поля. Они называют это  «разминированием естественным методом».

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Один из оккупантов говорит другому, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей. При этом он настаивает на том, что нужно прописать некий «механизм»

В СБУ уточняют, что готовы также «помочь» российским военным, утилизируя их как можно скорее и как можно в больших количествах.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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