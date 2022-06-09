Войска рф хотят «разминировать» Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля

Украинские силовики очередной перехваченный разговор солдат рф*, который вскоре может стать доказательством их многочисленных преступлений на украинских территориях. В разговоре оккупанты обсуждают варианты разминирования Мариуполя. В частности, они собираются пойти на бесчеловечный поступок- выпустить пленных мирных граждан на минные поля. Они называют это «разминированием естественным методом».
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Один из оккупантов говорит другому, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей. При этом он настаивает на том, что нужно прописать некий «механизм»
В СБУ уточняют, что готовы также «помочь» российским военным, утилизируя их как можно скорее и как можно в больших количествах.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.
Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.
Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!