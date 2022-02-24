Вторжение российских войск в Украину: что сейчас происходит

Украинская армия продолжает оказывать оккупантам решительный отпор, а Кремль перебрасывает все новые и новые силы на территорию страны-соседа.

Россия не оставляет попыток захватить украинскую территорию. Бойцы ВСУ активно сопротивляются, в 17 регионах страны сейчас продолжаются бои. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил о провале российского блицкрига.

Об этом сообщает Facebook Валерия Залужного.

«Блицкриг у россиян не сложился. Своей кровью смывают!» — написал главнокомандующий.

Залужный добавил, что украинские военные оказывают противнику достойный отпор. Он признал, что отразить нападение россиян будет тяжело, но весь сектор безопасности и обороны выстоит.

Главком отметил потери украинской армии в боях с российскими оккупантами. «Молимся за души павших братьев и скорейшего выздоровления раненым», — добавил Залужный.

Захваты объектов и обстрелы

Тем временем МВД сообщает, что РФ пытается работать на прорыв или захват объектов с активным применением авиации.

В пресс-центра штаба МВД сообщили о том, что несмотря на заявления о том, что гражданские объекты обстреливать не будут, на данный момент обстреляно уже 32 гражданских объекта.

В результате нападения России в четверг, 24 февраля, погибли 57 украинцев, 169 ранены, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Россия обстреляла Украину почти 400 раз

С начала атаки России в четверг, 24 февраля, территория Украины была обстреляна почти 400 раз, сообщает МВД.

«За сегодняшний день уже зафиксировано 393 обстрела нашей территории российскими оккупантами», — сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

Захват ЧАЕС войсками РФ

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он добавил, что после абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении «невозможно говорить, что ЧАЭС в безопасности». В Офисе президента считают, что это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня.

Россия захватила аэропорт под Киевом.

Российские войска захватили контроль над международным аэропортом ГП Антонов в Гостомеле, который находится менее чем в десяти километрах от Киева. Об этом 24 февраля заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, впрочем, сами ВСУ эту информацию пока не подтверждают.

Что говорит президент?

Владимир Зеленский обратился на русском языке к россиянам, призвав их выходить на улицы своих городов и протестовать против войны с Украиной.

«Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, в Москве, в Петербурге и других городах, не только в инстаграме», — призвал россиян Зеленский.

Отдельно глава государства обратился к мировым лидерам: «Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война поступит в ваши двери», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.