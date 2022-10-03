Яир Лапид: Сделан еще один шаг к снижению стоимости жизни в Израиле

Отмена некоторых стандартов облегчит импорт и производство таких товаров как: овощные консервы всех видов, макаронные изделия, рис, крекеры, сухофрукты, чай, джемы, разнообразные замороженные овощные продукты, специи, сухие супы, кетчуп, горчица, майонез, шоколадные и молочные продукты, мороженое и многое другое.

По словам премьер-министра Яира Лапида, «правительство поставило перед собой задачу сократить чрезмерное регулирование, чтобы снизить стоимость жизни и открыть рынок для конкуренции. Я говорю всем игрокам на рынке: те, кто безответственно поднимает цены, могут проснуться утром и столкнуться с такой конкуренцией, которой они не ожидали. Наше правительство верит в конкуренцию и открытие рынков и без колебаний будет действовать в этом направлении».

На сегодняшний день 127 стандартов в израильской пищевой отрасли отличаются от европейских. С 1 января 2023 года разница по 97 стандартам для импортеров продуктов питания будет отменена полностью, а еще по 19 – почти полностью. Таким образом, многие европейские стандарты будут действовать в Израиле, и не потребуется дополнительная стандартизация, которая усложняет процесс импорта и значительно повышает цены на заграничные продукты.

Снятие ограничений позволит увеличить количество импортеров и ассортимент поставляемой в страну продукции, что значительно повысит конкуренцию в экономике. Усиление конкуренции приведет к снижению стоимости жизни, а это ведущие приоритеты министерства экономики и всего правительства.

Этот шаг последовал за уже начавшейся реформой импорта, инициированной министром экономики Орной Барбивай, и теперь тысячи товаров будут легко и быстро ввозиться в Израиль и продаваться по более низкой цене. Благодаря началу реформы, например, уже снизилась цена на популярные детские коляски. И это только начало.

В Израиль также уже приходят крупные международные торговые сети, которые откроют свои филиалы, что также приведет к усилению конкуренции и снижению цен.

Шаги, направленные на снижение цен, предпринимаются во всех сферах. Напомним, что в последние месяцы уже несколько раз были снижены цены на бензин, в противоположность тому, что происходило в течение многих лет при прошлом правительстве, когда они только росли.

И для борьбы с ростом цен на жилье за последний год были предприняты серьезные меры: впервые за 30 лет начато строительство 70 000 тысяч квартир. А со следующего года планируется строить по 80 000 тыс. ежегодно, что почти вдвое больше, чем в последние годы.

«Правительство перемен» во главе с премьер-министром Яиром Лапидом с первого дня своего существования взяло курс на борьбу с неоправданно высокими ценами, монополиями, бюрократией и барьерами для импорта. И сейчас наступило время перехода к следующему этапу. После формирования нового правительства во главе с премьер-министром Лапидом реформы продолжатся: в частности, в планах расширение реформы импорта, снижение таможенных тарифов и приближение начала работы новых портов в Хайфе и Ашдоде.