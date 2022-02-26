За три дня войны российские войска убили 198 украинцев, ранены 1115 граждан – Ляшко

Медицинская система Украины продолжает работать, а Минздрав прилагает все усилия, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым.

По состоянию на 26 февраля от рук российских захватчиков погибли 198 украинцев, из них трое детей, ранения получили 1 тыс. 115 человек, из которых 33 – несовершеннолетние.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также российские оккупанты обстреливают авто «скорой помощи», грубо нарушая нормы международного гуманитарного права.

Вместе с тем, по его словам, медицинская система продолжает работать, а Минздрав прилагает все усилия, чтобы больницы были обеспечены всем необходимым.

«Невероятно горжусь нашими медиками! Вы наравне с военными, силовиками и спасателями невероятно держите удар! Ни одна больница не закрылась, все работают и оказывают медицинскую помощь. Никто не испугался, и все мужественно смотрим в глаза врагу. Мы на своей земле! Мы защищаем свои семьи! Каждый на своем месте, как умеет!», — заявил министр здравоохранения.

Ляшко также рассказал, что минувшей ночью в Херсоне в одном из роддомов, в обустроенном бомбоубежище под звуки взрывов родились два мальчика.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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