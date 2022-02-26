Зеленский настаивает, что Украина заслужила право на членство в Евросоюзе

Глава государства сказал, что если в ЕС поддержат призыв Украины относительно членства, это будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что Украина заслужила право на членство в Европейском Союзе.

Об этом глава государства сказал во время видеообращения в социальной сети Facebook.

«Говорю сейчас это максимально откровенно: народ Украины уже заслужил и имеет право получить членство в Европейском Союзе. Это и будет ключевым свидетельством поддержки нашей страны. Наступил решающий момент раз и навсегда закрыть многолетнюю стратегическую дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства сказал, что обсудил эти вопросы с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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