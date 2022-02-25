Зеленский обсудил с Байденом помощь Украине

Украинский и российские президенты обсудили оборонную помощь и антивоенную коалицию против России.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в пятницу, 25 февраля, с президентом США Джо Байденом ужесточение санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию.

Об этом он сообщил в твиттер.

Других подробностей беседы нет. Американская сторона пока об этом не сообщала.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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