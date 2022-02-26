Зеленский призвал ООН признать действия РФ геноцидом украинского народа

Глава государства просил собеседника помочь с доставкой трупов российских солдат на родину.

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с генсеком ООН Антонио Гутеррешем, в ходе которых призвал организацию признать войну в Украине геноцидом нашего народа.

Об этом украинский лидер сообщил в Twitter.

«Лишить страну-агрессора права голоса в Совбезе ООН, квалифицировать действия и заявления РФ как геноцид украинского народа, помочь с доставкой трупов российских солдат. Говорил об этом с Генсеком ООН Антонио Гутеррешем», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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