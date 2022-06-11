Зеленский рассказал, как «великая страна» россия разворовывает захваченные города

Президент Владимир Зеленский в очередной пристыдил россию*, указав на позорное поведение так называемой «второй армии мира». Так, российская федерация нагло грабит временно захваченные украинские территории – вывозят абсолютно все, в том числе машины, металлолом и зерно.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время Азиатского саммита по безопасности.

По его словам, россия хочет сделать невозможным, чтобы украинская земля, ресурсы, вода использовались в интересах украинских людей. Она хочет все это украсть и активно грабит территорию, которую ей удалось оккупировать. Оттуда вывозят абсолютно все – от оставшихся на улицах и во дворах машин до оборудования из захваченных заводов, от металлолома до зерна.

Россияне дошли до того, что из полностью разрушенного российской армией украинского города Мариуполя украли даже несколько уцелевших там троллейбусов.

«Вот такова она «великая россия» – ворует троллейбусы», — акцентировал Президент.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.