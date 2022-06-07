Зеленский рассказал, может ли Украина наступать

Президент Украины в интервью западным журналистам рассказал о том, как влияют санкции на россию и о причинах того, что Украина до сих пор не может перейти в наступление.

Вооруженные силы Украины «не способны наступать» из-за недостаточного вооружения. Об этом в интервью Financial Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы уступаем в технике, поэтому не можем продвигаться вперед. Мы несем большие потери, а люди — мой приоритет», — сказал Зеленский.

По его словам, изгнание российских войск на позиции, занятые до вторжения 24 февраля, будет означать «серьезную временную победу», но полный суверенитет над страной остается его конечной целью.

Зеленский также заявил, что западные санкции «не очень повлияли» на позицию россии*. Он отметил, что москва постоянно находит способы обойти ограничения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!