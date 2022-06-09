Зеленский: россия выпустила по Украине уже более 2,6 тысяч ракет

С начала полномасштабной войны российская федерация* уже выпустила по Украине более 2600 различных ракет. Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивает, что большинство из них били по гражданским объектам.

Об этом он заявил во время выступления на TIME100 Gala.

Зеленский отметил, что, несмотря на то, что кремль постоянно заявляет, что они уничтожают военные объекты, таковых было разрушено не так уж много. Россияне целятся железные дороги, мосты, предприятия, университеты и даже в жилые кварталы. Их цель — нанести как можно больший урон.

Президент напомнил, что выпущенная россией ракета убила в Одессе сразу трех человек: трехмесячную девочку Киру, ее маму и бабушку, три поколения одной семьи.

Отметим также, что за время полномасштабной вооруженной агрессии рф убила в Украине уже 263 ребенка, 488 – получили ранения.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф.

Еще напомним, что в Украине ответили на заявление лаврова о разминировании портов в Черном море.