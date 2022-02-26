Зеленский: Украина будет бороться столько, сколько нужно для освобождения

Украинский лидер заявил, что украинский народ достойно дает отпор агрессору и будет продолжать героическую борьбу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться против агрессора столько, сколько нужно для освобождения страны.

Об этом глава государства заявил в обращении к журналистам.

«Мы даем достойный отпор. Уверен, вы видите это в новостях. И хочу сказать вам только одно: мы будем бороться столько, сколько нужно, чтобы освободить страну. Если дети уже рождаются в укрытиях, даже когда продолжаются обстрелы, то у врага нет ни единого шанса в этой, бесспорно, народной войне», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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